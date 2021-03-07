MERSİN Üreten kadınların hobiden KOBİ'ye yolculuğu

Lazio'da gündem Vedat Muriqi! Juventus maçı sonrası gecenin en çok konuşulanı oldu

Nişantaşı'nda baskın yapılan restoranda 100 kişiye ceza! Aralarında bakın kim vardı

Eski kocası tarafından tekme tokat dövülen kadın konuştu! Yalnızca tek bir isteği var

Üreten kadınların hobiden KOBİ'ye yolculuğuMERSİN'in Bozyazı ilçesinde 500 yıllık lezzet Bozyazı kavutu, emekli öğretmen Begüm Balcı ve çalışma arkadaşlarının yoğun mücadelelerinin ardından coğrafi işaretini alarak önce Slowfood Avrupa Lezzetler Listesi'ne girdi şimdi de Dünya Somut Olmayan...

Üreten kadınların hobiden KOBİ'ye yolculuğu

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde 500 yıllık lezzet Bozyazı kavutu, emekli öğretmen Begüm Balcı ve çalışma arkadaşlarının yoğun mücadelelerinin ardından coğrafi işaretini alarak önce Slowfood Avrupa Lezzetler Listesi'ne girdi şimdi de Dünya Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi ön elemesini geçti ve Türkiye literatürüne girdi. Projelerine devletten maddi destekler de kazanan kadınlar, makinelerle seri üretime ve ihracat yapmaya başladı.

Sadece Bozyazı kavutu değil, Bozyazı'nın unutulmaya yüz tutmuş değerlerini hem kültüre, hem de ekonomiye kazandırmak için Bozyazı Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği'ni (DOKÜDER) kurduklarını kaydeden Dernek Başkanı Begüm Balcı oluşturduğu projeyi KOSGEB'e sunarak yatırım desteği aldı. Balcı, böylelikle 500 yıllık Bozyazı kavutunun seri üretimine geçerek bu lezzeti ülke ekonomisine kazandırdı.

Tarsus Slow Food'un önerisiyle bu lezzetin Slowfood Avrupa Lezzetler Listesi'ne girdiğini aktaran Balcı, Dünya Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi ön elemesininin de geçildiğini ve ürünün Türkiye literatürüne girdiğini vurguladı.

Girişimci bir dernek olan DOKUDER'in 112 üyesinin bulunduğunu anlatan Balcı, şunları söyledi:

"Sloganımız, Hobi'den KOBİ' ye. Girişimci ruhu ve bir becerisi olan ancak parası olmayan insanların ticari zekalarını geliştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yöresel ürünlerin, marka haline getirip ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Bozyazı kavutu da bu örneğin çalışmalarından bir tanesi. Aldığımız desteklerle 4 kişiye istihdam ve tesise makine sağladık. Bozyazı kavutunu kalp şeklinde yapan otomatik şekil makinesi ve büyük hamur yoğurma makinesi ile birlikte ihracata yönelik daha büyük kapasitelerle işler yapıp daha çok istihdam sağlayacak duruma geldik. Devletten aldığımız bu destekler bizim için çok değerli. Daha çok istihdam sağlamak üzere, daha iyi işler yapmayı hedefliyoruz.?

Bozyazı kavutunun üretime geçmesinde başından beri varolduğunu kaydeden Üretim Şekillendirme Sorumlusu Funda Örs ise kendisine tanınan bu istihdamdan dolayı Balcı ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Bozyazı kavutunun Muhasebe ve e-Ticaret Sorumlusu Havva Özle de hem işi öğrendiğini hem de Türkiye'nin bir çok yerine Bozyazı Kavutu'nu gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı