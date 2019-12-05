Mersin Üniversitesinde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi

05.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:42

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ile Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği iş birliğinde, çeşitli illerden katılımcılara Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verildi.



Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitimle anne sütü ve emzirme konularında sağlık çalışanları ile toplum eğitimlerinin desteklenmesi, konu ile ilgili bilimsel güncel bilgilerin paylaşılması, sürdürülebilir politikalar oluşturularak yaygınlaştırılması ve sadece anne sütü ile beslenmenin yüzdesinin arttırılarak, bebek ölümlerinin azaltılması hedeflendi.



Bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilerek emzirmenin uygun ek gıdalarla beraber en az 2 yaşına kadar sürdürülmesinin sağlıklı bir toplum oluşması için vazgeçilmez olduğu bilincinin aktarıldığı katılımcılara, 'Emzirme Danışmanı' unvanı kazandıran katılım belgeleri, Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç tarafından verildi.



Mersin'de ücretsiz emzirme danışmanlığı almak isteyen anneler ya da anne adaylarının, Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğretim elemanlarına ve Tıp Fakültesi Hastanesi Gebe Okulu, Laktasyon Polikliniği ve Doğum Salonu ebelerine başvurabilecekleri bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA