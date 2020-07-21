Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor
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Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Study In Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" başladı.

Mersin Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında tanıtılıyor
21.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:29

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Study In Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" başladı. Mersin Üniversitesi de sanal stantta yerini alarak, uluslararası öğrencilere tanıtım yapmaya başladı.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversitelerin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılmasını ve uluslararası öğrencilerin tercihlerini Türk üniversitelerden yana kullanmalarını hedefleyen YÖK Sanal Fuarı, 22 Temmuz'da sona erecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sanal fara ilişkin açıklamasında, yaklaşık 8 milyon öğrencinin iyi bir gelecek için Türk üniversitelerinde eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin 180 binden fazlasını, 180'i aşkın ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Saraç, fuarda yabancı öğrencilere Türkiye'nin zengin ve kaliteli program çeşitliliğinin sunulmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

MEÜ de sanal fuarda

Mersin Üniversitesi de fuarda çeşitli etkinliklerle yer alıyor. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın İngilizce altyazılı selamlama videosu ile açılan sanal stantta, üniversite hakkında temel bilgiler uluslararası öğrencilerin bilgisine sunuluyor.

Ayrıca fuar boyunca farklı saatlerde gerçekleştirilecek olan Zoom bağlantılarıyla yabancı öğrencilere MEÜ'nün fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri hakkında canlı yayında bilgi aktarılıyor.

MEÜ Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde, Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü işbirliğinde Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi teknik desteğiyle gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde 08.00-20.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gelen sorular anında yanıtlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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