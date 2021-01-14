Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:30
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına yapılıyor.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısının kullanımına başlandığı hastanede, ilk aşı MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çamsarı, aşılama çalışmalarının başlamasıyla Kovid-19'la mücadelede önemli bir safhaya gelindiğini bildirdi.

Aşının önemine değinen Çamsarı, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi, bu hastalıktan korunmamız ve eski hayatımıza dönebilmemiz için mutlaka aşı yaptırmak gerekiyor. Bugün itibarıyla salgın döneminde büyük bir fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik aşı çalışmalarına başlandı. İnşallah kademeli olarak tüm yurttaşlarımızın ilerleyen dönemlerde aşılanmasıyla, hepimize büyük acılar yaşatan virüsten kurtulmuş oluruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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