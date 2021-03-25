Mersin Üniversitesi öğrencisine "2. Uluslararası Alkanova Çevrimiçi Müzik Yarışması"nda birincilik ödülü

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı öğrencisi Yeliz Böllü, "2. Uluslararası Alkanova Çevrimiçi Müzik Yarışması"nda birinci oldu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı öğrencisi Yeliz Böllü, "2. Uluslararası Alkanova Çevrimiçi Müzik Yarışması"nda birinci oldu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yetenekli müzisyenlerin tespit edilmesi ve daha ileri düzeyde profesyonel destek verilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Alkanova Çevrimiçi Müzik Yarışması'nın ikincisi gerçekleştirildi.

Eğitmen ve sanatçıların jüri üyesi olarak yer aldığı yarışma farklı enstrüman kategorilerinde yapıldı.

Yarışmada, piyano kategorisinde MEÜ Devlet Konservatuarı öğrencisi Yeliz Böllü birincilik ödülü kazandı.

Böllü'nün piyano eğitmeni Marina Jincharadze de üstün başarı ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal