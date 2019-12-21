Mersin Üniversitesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
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Mersin Üniversitesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

21.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:44
Mersin Üniversitesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

'nde (MEÜ) yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı, Güvenliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Kampüsü'nde yapılan tatbikatta senaryo gereğince çıkan yangın söndürüldü.

Tatbikatta akademik ve idari personele yangına müdahale konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA
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