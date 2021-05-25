Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak

Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi bölgedeki hastalara umut olacak.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi bölgedeki hastalara umut olacak.

Sağlık Bakanlığından alınan ruhsatla MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde hizmete açılan merkezde ilk ilik nakli 2-3 hafta içerisinde yapılmaya başlayacak.

Tam donanımlı 6 yataklı hizmete açılan merkezde kök hücre işleme, bulundurma ve dondurma üniteleri yer alıyor.

Kendi yaşadıkları şehirde bu tedaviyi olma şansı yakalayacak hastalara umut olacak merkez kısa süre sonra hasta kabulüne başlayacak.

MEÜ Tıp Fakültesi Erişkin Hemotoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Anıl Tombak, AA muhabirine, merkezdeki tüm teknolojik alt yapıların tamamlandığını söyledi.

Merkezin kentteki hastalara avantaj sağlayacağını dile getiren Tombak, şöyle konuştu:

"Başlangıçta tüm ihtiyaçları karşılayacak. Zaman içerisinde daha yoğun hasta sayısıyla karşılaştığımızda kapasitemizi artırabiliriz. Şu an 6 yatakla hizmet vereceğiz. Sadece Mersin değil çevre illere de katkısı olmasını bekliyoruz. Hastalarımızı nakil edemediğimiz dönemlerde başka illere götürüyorduk. Bu hastalarımız için zor oluyordu. Şimdi hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Sedat Peker İbrahim Aydemir Fahrettin Altun
Magazin Hadise Müge Anlı Deniz Çakır Bülent Ersoy
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:03:42. #1.13#

title