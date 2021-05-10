Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı
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Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı

Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi etkinlikle kutladı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi etkinlikle kutladı. Etkinlikte, hemşirelerin pandemi sürecinde ön safta fedakarca verdikleri mücadele bir kez daha gözler önüne serildi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses' başlıklı etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin moderatörlüklerini Hemşirelik Fakültesi Arş. Gör. Güzide Üğücü ve Tıp Fakültesi Hastanesinden Uzm. Hemşire Arzu Özel yaptı.

Etkinliğe video mesaj göndererek katılan Rektör Çamsarı, pandemi sürecindeki üstün çabaları ve başarılarından dolayı hemşirelerin herkesin takdirini kazandığını ve bu çabaların da boşa gitmeyeceğini umduğunu belirterek, tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Gününü tebrik etti.

"Hemşireler, destansı bir mücadele verdiler"

Hemşirelerin, Covid-19 pandemisi sürecinde tarih yazdıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hemşirelerimiz pandemi sürecinde çok büyük emek verdiler. Bu dönem, sağlık çalışanlarımızın toplumsal yaşamda ne kadar önemli bir yapı taşı olduklarını da tekrar göstermiş oldu. Hemşirelerimiz en ön cephedeydi; ailelerinden, özel yaşamlarından feragat ederek destansı bir mücadele verdiler. Bu nedenle de hemşirelik mesleği; sevgi, saygı ve sabrın sembolü olan bir meslek. İş disiplini ve ahlakı ise olmazsa olmaz. Hemşirelerimizin varlığıyla Tıp Fakültesi Hastanemiz de kentimiz ve bölgemiz için çok önemli bir konuma yükseldi. Hizmetlerinin en yakın tanıklarından olduğum tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günlerini kutluyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu süreçteki dayanma güçlerine hayranım"

Pandemi sürecinde hemşirelerin en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu da "Hemşireler her zaman en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarıdır. Hemşireler; eğitimde, yoğun bakımda, filyasyonda, aile sağlığı merkezlerinde kısacası insanın olduğu her yerdeler. Zorlu pandemi sürecinde, sevdiklerinden, ailelerinden ayrı olarak mücadele ediyorlar. Onların bu süreçteki dayanma güçlerine hayranım. Maalesef bu süreçte aramızdan ayrılan meslektaşlarımız da oldu, kendilerine rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tüm meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin Dünya Hemşireler Gününü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hemşirelik hizmeti evrenseldir"

Hemşirelik mesleğinin günümüzdeki öneminin daha da net olarak anlaşıldığı zamanlardan geçildiğini kaydeden Tıp Fakültesi Hastanesi Başhemşiresi Gülümser Lağap ise "Hemşirelik hizmeti evrenseldir, din, dil, ırk gibi ayrımlar asla gözetmez. Meslektaşlarımız zorlu pandemi sürecinde de fedakarca çalışmaya devam etmiş ve en iyi hizmeti sunmaya çabalamışlardır. Hastanemizde de yapılan düzenlemelerle bu süreç olabildiğince iyi geçirilmeye çalışılmıştır. Tüm personelimiz birlik içerisinde hizmet vermiştir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik; MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Uzm. Hemşiresi Cemile Ordu'nun 'Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses: ICN 2021 Teması' ve MEF Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Zümra Atalay'ın 'Zorlayıcı Duygu ve Durumlara Karşı Şefkat Molası' başlıklı sunumlarını gerçekleştirmeleri ile devam etti.

Etkinlikte, öğretim elemanları, öğrenciler ve hemşirelerin fotoğraflarından, duygu ve düşüncelerinin yer aldığı videolardan oluşan klipler de izletildi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı
Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı
Mersin Üniversitesi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü çevrimiçi kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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