Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi

23.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:12

Mersin Büyükşehir Belediyesince 4. kez düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası'nda dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 320 sporcu katıldı.

Turnuvanın "A kategorisi"nde birinciliği elde eden Özbek sporcu Nodirbek Abdusattorov, 7 bin liralık para ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride ikinci olan Azerbaycanlı Misraddin İskandarov 6 bin lira, üçüncü olan Rus Nikita Petrov 5 bin lira para ödülü aldı.

"B kategorisi"nde ise birinciliği İranlı Mohorram Ahmadian elde etti ve 2 bin liralık para ödülü kazandı. Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci olarak 1500 lira, Vedat Çam üçüncü olarak 1000 liranın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay verdi.

Kış, yaptığı konuşmada, sporcuların turnuvada zeka alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bu salonda bir hafta boyunca akıl ve zeka hakim oldu. Genç kardeşlerimizin gözlerindeki ışıltı daha güzel bir dünya için umutlarımızı tazeledi. Kendilerine katılımları için bir kez daha teşekkür ediyorum ve başarılarından dolayı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Tulay da turnuvaya ilginin her geçen yıl arttığına vurgulayarak, şunları kaydetti:

"16 ülke, 46 şehir ve 320 sporcu ile turnuvaya katılım çok iyiydi. Yabancı sporcuların Mersin'den ne kadar çok zevk aldıklarını 'Tekrar ne zaman geleceğiz?' diye sormalarından anlıyoruz. Bizim de duymak istediğimiz bunlar. Buraya gelen herkesin memnun ayrılması bizler için çok kıymetli."

Kaynak: AA