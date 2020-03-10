Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Korolar Şenliği" düzenlenecek
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Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Nevit Kodallı, Mersin, Kültür Sanat

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Korolar Şenliği" düzenlenecek

Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği" düzenlenecek.

10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde

Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği" düzenlenecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, korolar şenliği 3-5 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Şenliğe 39 koro ve 1800 korist katılacak.

Şenlik kapsamında Boğaziçi Caz Korosu'nun şefi Masis Aram Gözbek ve Wishful Singing Akapella Beş Topluluğu, çocuk korolarıyla atölye çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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