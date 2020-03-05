Mersin Uluslararası Müzik Festivali açılışını opera sanatçısı Alex Penda yapacak
Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış konserinde opera sanatçısı Alex Penda sahne alacak.
Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış konserinde opera sanatçısı Alex Penda sahne alacak.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konser 1 Nisan saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Alex Penda'nın vereceği konser iki bölümden oluşacak.
Penda'ya Alman şef Michael Balke eşlik edecek.
Konserde Verdi, Puccini ve Masagni'nin operalarından aryalar seslendirilecek.
Kaynak: AA