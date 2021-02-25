Mersin Uluslararası Limanı'nın kapasitesi 3,6 milyon TEU konteynere yükseltilecek

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), "Liman Genişletme Projesi" ile konteyner kapasitesinin 3,6 milyon TEU'ya çıkacağını bildirdi.

MIP'ten yapılan yazılı açıklamada, Liman Genişletme Projesi'ne ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Limanın, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük ticaret kapısı olduğu belirtilen açıklamada, "Genişleme projesiyle limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU konteynere çıkarılacak, böylece liman kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey hizmet verilebilecektir. 2008 yılından bu yana yüzde 130 artan iş hacmine paralel olarak yüzde 127 oranında artan ve rekor düzeyde olan vergi geliri, yıllar bazında daha da artacak ve Mersin'in kalkınmasına ve ekonomik gücüne güç katacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projenin herhangi bir alana zarar vermeyeceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Projenin, Atatürk Parkı'na zarar vereceğine dair yapılan açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Proje, Mersin Limanı ve Mersin'in lider konumunu korumak için bir zorunluluktur ve tamamen yasalar çerçevesinde kente kazandırılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar