Mersin Uluslararası Limanı'ndan, AFAD'ın "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek
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Mersin Uluslararası Limanı'ndan, AFAD'ın "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek

Mersin Uluslararası Limanı'ndan, AFAD'ın 'Ben de Varım' kampanyasına 1 milyon lira destek
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek verildiğini bildirdi.

MIP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde yangın ve sel felaketi nedeniyle zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD'ın başlattığı kampanyaya destekte bulunulması kararlaştırıldı.

Buna göre, "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, zorlu günlerin toplumsal dayanışma ve iş birliğiyle aşılacağını belirterek, "Yaraların bir an önce sarılması amacıyla gerekeni yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Çözüme destek için buradayız. Gerekli ihtiyaçların karşılanması, doğanın rehabilitasyonu için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kenetlenmenin, birlik olmanın büyük anlam kazandığı bu sıkıntılı günlerde, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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Mersin Uluslararası Limanı'ndan, AFAD'ın "Ben de Varım" kampanyasına 1 milyon lira destek - Haberler
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