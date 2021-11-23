Mersin Uluslararası Limanı'nda, 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi - Haberler
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Mersin Uluslararası Limanı'nda, 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin Uluslararası Limanı'nda, 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen bir gemideki muz yüklü konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen bir gemideki muz yüklü konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen ve yasal yükü muz olarak belirtilen konteynerde kokain bulunduğu bilgisine ulaştı.

Narkotik dedektör köpeği "Mila"nın desteğiyle yapılan aramada, konteynerin soğutucu bölümüne gizlenmiş 6 pakette 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mersin Uluslararası Limanı'nda, 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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