Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Mersin ve İskenderun uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıklamasına Mersin'den destek geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Mersin ve İskenderun uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıklamasına Mersin'den destek geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AA muhabirine, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta acı bir felaketin yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğini aktardı.

Kaynak: AA