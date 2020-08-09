Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Mersin ve İskenderun uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağı açıklamasına Mersin'den destek geldi.

Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır
09.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Mersin ve İskenderun uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağı açıklamasına Mersin'den destek geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AA muhabirine, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta acı bir felaketin yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Oktay'ın, Lübnan'a yaptığı ziyarette, zarar gören Beyrut Limanı konusunda Türkiye'deki limanların destek verebileceğini gündeme getirdiğini anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"Biz, Türkiye olarak elimizden gelen her türlü desteği, gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Mersin Uluslararası Limanı'nın Lübnan devletine, halkına açık olduğu, gereken her türlü desteği vereceğimizi, limanın kullanıma açık olduğunu gündeme getirdi. Bu yaşanan acının, felaketlerin bir nebze de olsa giderilmesi olarak ülke olarak yapacaklarımızdan belki bir tanesi liman konusu. Bu konuda biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mersin Uluslararası Limanımız onların emrine amade."

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da Mersin Uluslararası Limanı'nın Lübnan halkına yardımcı olabileceğine yönelik açıklamayı desteklediklerini belirtti.

Kentin, Doğu Akdeniz'in en önemli limanına sahip olduğuna vurgu yapan Kızıltan, "Kapasitesi ve alt yapısı ile Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en etkin ve en modern limanıdır, bir hub limandır. Mersin limanı sadece Lübnan'a gidecek her türlü gıda ve tıbbi yardımın en etkin gideceği nokta değil, aynı zamanda Lübnan'ın bu süreçte büyük zarar gören lojistik ihtiyaçlarını da görecek, destek verecek bir noktadır." dedi.

Kızıltan, yadıma ihtiyaç duyan toplumların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman olduğu gibi tarihi ve kültürel bağlarının olduğu coğrafyalarda kardeş olarak gördüğü toplumların yanında olmaya, bu sorun ve sıkıntılı zamanları kendisi için bir fırsat gören değil, aksine zor zamanlarda bu ülkelerin yanında olan samimi bir devlet olmaya devam edecektir. Mersin iş dünyası olarak bölgenin istikrarının, huzurunun ve zenginliğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Tekrar kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun diyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Güncel
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız
Mario Lemina, sakatlık eleştirilerine fena patladı: Pişman olacaksınız
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu
Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 35 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Son Dakika: İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Uzmanlar koronavirüs için yeni bir belirti daha duyurdu: Hıçkırık tutan adamın testi pozitif çıktı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İzzet Yıldızhan Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Süleyman Hurma Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Lübnan Beyrut Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 11:18:09. #1.14#
title