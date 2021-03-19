Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin temeli törenle atıldı (2)
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Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin temeli törenle atıldı (2)

19.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:29

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi temel atma töreni gerçekleştirildi.

Proje için Mersin Limanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, kentte her alanda ve sektörde ciddi yatırımlar olduğunu söyledi.

Yatırımların devam ettiğini dile getiren Su, "Projeyle önemli hizmeti gerçekleştirmiş olacağız çünkü bu yatırımlar ilimize ve istihdama katkı sağlamış olacak. Üretime de destek sağlayacak." diye konuştu.

Limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız"

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele da projenin bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı ek istihdam sağlayacağını dile getiren Van Daele, şunları kaydetti:

"MIP olarak, yüksek ihracat ve ithalat iş hacmi ile en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalışmaktayız. Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin'in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız. Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı yaratmaya kararlıyız. Dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirirken, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Böylece 2043 yılına kadar TCDD'den aldığımız emaneti, o günün teknolojisiyle, asıl sahibi Türk halkına ve Mersin'e devredebileceğiz."

Konuşmaların ardından projenin temeli katılımcılar tarafından atıldı.

Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin temeli törenle atıldı (2)
Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin temeli törenle atıldı (2)
Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin temeli törenle atıldı (2)
Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin temeli törenle atıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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