Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği Mülki İdari Amirliği koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle limanda koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda yeni çalışma esaslarının belirlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm liman paydaşlarının sağlığı göz önünde tutularak tüm misafirlerin şirket binalarımıza ziyaretlerinin kabulü bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Limanımızda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, 23.03.2020 itibarıyla bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir. Operasyon/ Dokümantasyona ilişkin talepler ve ilgili tüm konularda, halihazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz 'Canlı Destek' uygulamamız ile webdestek@mersinport.com.tr adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir."

Kaynak: AA