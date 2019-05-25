MERSİN Tutuklanan dolandırıcılık zanlısından gazetecilere Reklam peşindesiniz

Tutuklanan dolandırıcılık zanlısından gazetecilere Reklam peşindesiniz

Mersin'de büyükbaş hayvanlarını satmak isteyen besiciyi dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Ö.K.'nin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz demesi dikkat çekti.

İddiaya göre; kent merkesinde yaşayan H.G., 9 büyükbaş hayvanını internet üzerinden satışa çıkardı. Ö.K. isimli kişi, hayvanlara talip olduğunu belirterek, anlaşılan 44 bin TL'yi banka üzerinden havale yaptığına dair dekontu hayvan sahibine gösterdi. 7 dana ile 2 düveyi Ö.K.'ye teslim eden H.G., paranın hesaba geçmediğini görünce polise giderek dolandırıldığını söyledi.

Soruşturma başlatan Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvanların yüklendiği araç plakasından yola çıkarak Ö.K. ile beraberindeki D.M.'yi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakaladı. Ö.K.'nin üst aramasında 17 bin TL ele geçirilirken, hayvanlar da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde teslim alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, zanlılardan Ö.K.'nin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, Adamın parasını vermişim, mal almışım. Babasının hayrına mı mal verdi. Elinde evrak var. Asılsız iddialarda bulunuyorsunuz. Hep reklam peşindesiniz demesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA