MERSİN Tüfekle karpuz kavun nöbeti

Tüfekle karpuz kavun nöbeti

Mersin Tarsus ilçesinde çiftçiler, tarlalarındaki kavun-karpuzun çalınması olaylarının ardından 'tüfekli hırsız nöbeti' tutmaya başladı.

Kelahmet Mahallesi'ndeki tarlalarında dönemine göre çeşitli sebze-meyve yetiştiren çiftçiler, ürünlerinin sık sık çalınması üzerine kendi önlemlerini aldılar. Gece ve gündüzcüler olarak 2 gruba ayrılıp çareyi tüfek ve sopalarla hırsız nöbeti tutmakta bulan üreticiler, 7 gün 24 saat tarlalarda devriye geziyor. Kurdukları Whatsapp grubu üzerinden şüpheli her hareketi birbirlerine bildiren çitfçiler, bu şekilde emeklerinin çalınmasına mani olmaya çalışıyor.

Hırsızlığa karşı aldıkları tedbirleri anlatan çiftçilerden Mesut Doy, Alın teri döküp, aylarca emek vererek ürettiğimiz çoluk çocuğumuzun rızkı olan kavun ve karpuz gibi mahsulümüzü hırsızlar gece gündüz demeden çalmaya başladı. Hırsızlıkların artması üzerine önlem amacı ile tüfek ve sopayla nöbet tutmaya başladık. Kavun hasadı yapılırken bile silahlı biri bulunduruyoruz. Güvenlik görevlilerimiz yardımcı oluyor bize ama hırsızlığın önüne geçilemiyor. Biz de kendimizce tedbir alıyoruz. Ürünlerimizi, emeğimizin karşılığını hırsızlara yedirmeyeceğiz dedi.

Nöbetçiler arasındaki iletişimin Whatsapp grubu üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Doy, Mahallenin gençleri olarak köyde genel güvenlik alıyoruz. Arkadaşlar arasında Whatsapp grubu kurduk. Nereden hangi plakalı araç geçiyor Nereye giriyor, nereden çıkıyor Bunları hep yazıyoruz birbirimize. Geceleri hiç uyumuyoruz. Biz bu önlemi ne zamana kadar yapacağımızı bilmiyoruz ve bundan dolayı da şaşkınız diye konuştu.

Kaynak: DHA