Mersin, trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 8'inci sırada

MERSİN (İHA) – Mersin'de mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 654 bin 247'ye yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 654 bin 247'ye yükseldi. Mersin, bu taşıt sayısıyla Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Motorlu Kara Taşıtları Mart 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 61,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mersin'de ise mart sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 654 bin 247 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin'deki taşıt sayısı da değerlendirildi. Buna göre, Mersin, mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 654 bin 247 adet taşıt ile 8'inci sırada yer aldı. Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 23,8'ini motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 5,6'sını traktör, yüzde 5,3'ünü kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı