MERSİN TOROSLAR, MOTOSİKLET TUTKUNLARINI AĞIRLADI

MERSİN'de Toroslar Belediyesi motosiklet tutkunlarını 'Motosiklet Sürüş Becerileri Etkinliği'nde' buluştu.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi motosiklet tutkunlarını 'Motosiklet Sürüş Becerileri Etkinliği'nde' buluştu.

Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 'Motosiklet Sürüş Becerileri Etkinliği' düzenledi. Etkinlikte, 2'si çocuk, 4'ü kadın ve 23 erkek sporcu olmak üzere 29 motor tutkunu yer aldı. Etkinlik öncesi sporcular, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Motor Sporları Kursu'na da katılarak Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun lisanslı eğitmenlerinden eğitim de aldı.

Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Cumhuriyet alanı, motosiklet pist alanına dönüştürülürken, 0-250 cc ile 250-400 cc statülerinde 17-23 yaş kategorisinde kıyasıya yarışan sporcular, birbirinden ilginç hareketleriyle adeta nefesleri kesti. Mersin Valiliği himayesinde, Toroslar Belediyesi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen Motosiklet Sürüş Becerileri Etkinliği'ne 7 yaşındaki Can Alp ve 11 yaşındaki Hediye Köprübaşı da katılarak becerilerini gösterdi. Her iki minik sporcu da sürüş teknikleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, ödülleri birincilik oldu.

Yarışların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları düzenlenen bir törenle verildi. Kadınlar kategorisinde birinci olan sporcu Beyza Durgun ise erkekler kategorisinde katıldığı 0-250 cc statüsünde de ikinciliği hak etti. 250-400 cc statüsünde yarışan sporcu Berkay Şenel ise kazandığı birincilik kupasını motosiklet kazasında kaybettiği babasına ithaf ederek, güvenli sürüş teknikleri eğitiminin verildiği Toroslar Belediyesi motor sporları kursunun önemine değindi. Şenel, spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden ötürü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a da teşekkür etti. Daha sonra yarışmaya katılan tüm sporculara da günün anısına madalya takdim edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm sporculara teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "Toroslarımız'ın, Mersinimiz'in dünya spor kentleri arasında hak ettiği yeri almasını hedefliyor ve bu yönde çalışıyoruz. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz artarak devam edecektir. Etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Toroslar Belediyesi tarafından 17-23 yaş kategorisinde verilen Motor Sporları Kursu'na katılmak isteyenler, belirlenen telefondan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşebilirler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı