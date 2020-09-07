MERSİN TIR sürücülerin korkulu rüyası Kayseri'de yakalandı
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MERSİN TIR sürücülerin korkulu rüyası Kayseri'de yakalandı

TIR sürücülerin korkulu rüyası Kayseri'de yakalandıMERSİN'de son günlerde TIR dorselerinin çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızı Kayseri'de yakaladı.

07.09.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:08

TIR sürücülerin korkulu rüyası Kayseri'de yakalandı

MERSİN'de son günlerde TIR dorselerinin çalınması üzerine harekete geçen polis, hırsızı Kayseri'de yakaladı.

Hırsızlık merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi 17'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İki farklı sürücü TIR dorselerinin çalındığını Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede KGYS ve PTS kayıtlarına bakan ve bölgedeki güvenlik kameralarını görüntülerine inceleyen ekipler, dorselerin çalınıp götürüldüğü TIR'ın plakasını belirledi.

'KİRALIK ÇIKTI'

Aracın plakasından yola çıkan ekipler TIR'ın ait olduğu firmaya ulaştı. Firma yetkilileri aracı T.I.?ya kiraya verdiklerini bildirdi. Bunun üzerine ekiplyer T.I. ile TIR'ın yakalanması için POLNET kayıtlarına arandığına dair bilgi girdi.

'KAYSERİ'DE YAKALANDI'

Her yerde aranan T.I., Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Kayseri'ye giden ekipler T.I.?yı Mersin'de getirerek sorguladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN TIR sürücülerin korkulu rüyası Kayseri'de yakalandı

Kaynak: DHA

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