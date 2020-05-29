MERSİN TIR devrildi, 5 araç kullanılamaz hale geldi TIR devrildi, 5 araç kullanılamaz hale geldiMERSİN'in Erdemli ilçesi D-400 karayolu üzerinde ikinci el otomobil yüklü çoklu araç taşıma TIR'ı devrildi.

TIR devrildi, 5 araç kullanılamaz hale geldi

MERSİN'in Erdemli ilçesi D-400 karayolu üzerinde ikinci el otomobil yüklü çoklu araç taşıma TIR'ı devrildi. TIR şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin'den Antalya istikametine gitmekte olan 07 DN 274 plakalı çoklu otomobil taşıyıcısı TIR şoförü Kemal Yanar, kavşakta bulunan yeşil ışıkta geçtikten sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yanar'ın kontrolünden çıkan TIR, yan yattı. Şoför Yanar, kazadan yara almadan kurtulurken 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA