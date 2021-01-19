Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir'den Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı değerlendirmesi Açıklaması
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Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir'den Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı değerlendirmesi Açıklaması

19.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:12
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Özdemir'den Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı değerlendirmesi Açıklaması

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edilen 2021'i, ülke olarak fırsata çevirebileceklerini bildirdi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edilen 2021'i, ülke olarak fırsata çevirebileceklerini bildirdi.

Özdemir yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde meyve ve sebze tüketiminin arttığını belirtti.

Türkiye'de meyve ve sebze tüketiminin dünya ortalaması üzerinde olduğuna dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Uluslararası Meyve ve Sebze Yılını ülke olarak fırsata çevirebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle bu süreçte her iki ürün grubunun da sağlık yönüyle faydalarına dikkat çekilmesi gerektiği kanısındayım. Gerçekleştirilecek olan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları ile meyve ve sebze tüketiminin başta genç nesillerimiz olmak üzere özendirilerek artırılması gerektiği kanaatindeyim."

Özdemir, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda sektördeki konumunu daha da güçlendireceğini ve rekabetçi yapısını artıracağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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