Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,00
|4,00
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,80
|9,84
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,30
|5,40
|Limon
|Kg
|1,30
|5,50
|Mandalina
|Kg
|1,35
|2,20
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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