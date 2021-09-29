Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 7,08 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 7,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,90
|7,08
|Limon
|Kg
|1,44
|2,00
|Barbunya (paketli)
|Kg
|12,60
|18,50
|İrmik
|Kg
|4,95
|4,95
|Bulgur unu
|Kg
|2,28
|2,28
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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