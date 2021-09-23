Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,45 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,00
|5,45
|Mandalina
|Kg
|1,80
|2,00
|Greyfurt
|Kg
|4,00
|4,00
|Keçi boynuzu
|Kg
|19,28
|19,52
|Defne yaprağı
|Kg
|10,75
|11,00
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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