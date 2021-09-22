Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|3,54
|3,54
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,40
|10,90
|Makarna
|Kg
|5,10
|5,90
|Greyfurt
|Kg
|2,30
|2,30
|Mandalina
|Kg
|1,80
|2,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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