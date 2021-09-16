Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 5,04 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 5,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ithal)
|Kg
|2,45
|2,45
|Bulgur unu
|Kg
|1,35
|1,35
|Pirinç (ithal)
|Kg
|6,70
|6,70
|Limon
|Kg
|1,80
|9,08
|Portakal
|Kg
|4,53
|5,04
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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