Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,98
|4,20
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,70
|10,20
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,00
|5,45
|Limon
|Kg
|1,20
|2,86
|Mandalina
|Kg
|1,80
|2,00
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
500