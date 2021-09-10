Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,70 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,90
|4,70
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,40
|11,88
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,08
|5,28
|Barbunya (paketli)
|Kg
|12,08
|18,40
|Bulgur unu
|Kg
|2,35
|2,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
Haber Yorumları
500