Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,85
|4,08
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,26
|10,70
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,00
|5,05
|İrmik (paketli)
|Kg
|4,70
|4,70
|Bezelye
|Kg
|4,90
|5,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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