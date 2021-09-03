Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: