Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 8,75 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Yeşil mercimekKg8,758,75
Nohut (paketli)Kg6,9015,20
Barbunya (paketli)Kg12,9317,08
Fasulye (paketli)Kg9,4015,40
Bulgur (paketli)Kg3,4711,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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