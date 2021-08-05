Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 8,75 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|8,75
|8,75
|Nohut (paketli)
|Kg
|6,90
|15,20
|Barbunya (paketli)
|Kg
|12,93
|17,08
|Fasulye (paketli)
|Kg
|9,40
|15,40
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,47
|11,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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