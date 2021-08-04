Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|4,60
|4,60
|Nohut (Kırık)
|Kg
|5,00
|5,00
|Yeşil Mercimek
|Kg
|8,00
|9,00
|Fasulye (Natürel)
|Kg
|7,80
|7,80
|Buğday (Natürel)
|Kg
|3,01
|3,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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