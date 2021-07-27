Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli nohudun kilogramı en yüksek 7,25 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli nohudun kilogramı en yüksek 7,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut (paketli)
|Kg
|6,93
|7,25
|Buğday (natürel)
|Kg
|2,55
|2,98
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,25
|4,25
|Mısır (dökme)
|Kg
|2,75
|3,05
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|6,06
|8,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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