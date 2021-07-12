Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı en yüksek 3,82 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı en yüksek 3,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: