Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı en yüksek 3,82 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda yerli pirincin kilogramı en yüksek 3,82 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (yerli)
|Kg
|3,78
|3,82
|Nohut (natürel)
|Kg
|6,55
|6,55
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,77
|3,77
|Fasulye (natürel)
|Kg
|7,14
|8,29
|Buğday (natürel)
|Kg
|2,46
|2,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci
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