Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,97 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (makarnalık)Kg2,772,97
Buğday (ekmeklik)Kg2,552,87
Limon (lamas)Kg3,343,34
Nohut (paketli)Kg14,2514,25
Börülce (paketli)Kg14,5014,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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