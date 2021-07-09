Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,97 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en yüksek 2,97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|2,77
|2,97
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,55
|2,87
|Limon (lamas)
|Kg
|3,34
|3,34
|Nohut (paketli)
|Kg
|14,25
|14,25
|Börülce (paketli)
|Kg
|14,50
|14,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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