Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,91
|8,80
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,95
|5,00
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,85
|10,75
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,60
|4,35
|Makarna
|Kg
|4,90
|4,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
Haber Yorumları
500