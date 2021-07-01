Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 4,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|3,63
|4,20
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,26
|10,50
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,84
|11,50
|Fasulye (paketli)
|Kg
|6,95
|14,97
|Barbunya (paketli)
|Kg
|12,50
|18,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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