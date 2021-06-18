Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,95
|2,95
|Bulgur (paketli)
|Kg
|2,85
|3,95
|Kayısı
|Kg
|4,00
|4,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|6,02
|6,25
|İrmik unu
|Kg
|1,96
|1,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
Haber Yorumları
500