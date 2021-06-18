Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik)Kg2,952,95
Bulgur (paketli)Kg2,853,95
KayısıKg4,004,00
Nohut (naturel)Kg6,026,25
İrmik unuKg1,961,96

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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