Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 4,75 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 4,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Makarnalık)
|Kg
|2,19
|2,19
|Buğday Unu
|Kg
|3,96
|4,31
|Nohut (Paketli)
|Kg
|7,51
|7,51
|Mandalina
|Kg
|2,25
|2,50
|Portakal
|Kg
|2,00
|4,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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