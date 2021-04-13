Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,30 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Aşurelik buğday
|Kg
|2,60
|4,00
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|4,32
|10,75
|Bulgur
|Kg
|3,31
|3,59
|Limon
|Kg
|3,30
|3,30
|Mandalina
|Kg
|3,74
|3,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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