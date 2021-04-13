Mersin Ticaret Borsası
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Mersin Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,30 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Aşurelik buğday Kg2,604,00
Pirinç (Paketli)Kg4,3210,75
BulgurKg3,313,59
LimonKg3,303,30
MandalinaKg3,743,74

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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