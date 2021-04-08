Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 4,91 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında makarnanın kilogramı en yüksek 4,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Makarna
|Kg
|4,66
|4,91
|İrmik
|Kg
|4,53
|5,36
|Şehriye
|Kg
|4,66
|4,91
|Limon
|Kg
|3,40
|3,40
|Greyfurt
|Kg
|3,00
|3,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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