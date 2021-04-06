Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda portakalın kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal
|Kg
|3,65
|3,75
|Mandalina
|Kg
|3,80
|6,02
|Limon
|Kg
|3,77
|3,77
|Greyfurt
|Kg
|3,00
|4,35
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,80
|7,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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