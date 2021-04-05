Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı 3,80 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı 3,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|3,75
|3,75
|Mandalina
|Kg
|3,80
|3,80
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|5,94
|9,93
|Bulgur (Paketli)
|Kg
|3,22
|3,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
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