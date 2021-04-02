Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,55 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,13
|4,55
|Portakal
|Kg
|3,64
|3,64
|Mandalina
|Kg
|3,80
|3,80
|Greyfurt
|Kg
|2,49
|2,49
|Makarna
|Kg
|4,10
|4,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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