Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,96 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 3,96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ithal)
|Kg
|2,68
|2,68
|Bulgur unu
|Kg
|1,85
|1,93
|Makarna
|Kg
|1,76
|16,71
|Limon
|Kg
|3,96
|3,96
|İrmik
|Kg
|3,76
|3,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500