Mersin Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,68 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|4,68
|Portakal
|Kg
|1,04
|4,80
|Mandalina
|Kg
|1,00
|4,85
|Greyfurt
|Kg
|2,50
|3,20
|Elma
|Kg
|1,02
|2,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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