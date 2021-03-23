Mersin Ticaret Borsası
23.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:26
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,94 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 4,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,30
|4,94
|Mandalina
|Kg
|3,00
|3,62
|Portakal
|Kg
|3,00
|4,00
|Greyfurt
|Kg
|2,10
|2,22
|Patates
|Kg
|0,91
|0,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar
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